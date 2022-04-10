Пророссийские акции прошли в нескольких городах ФРГ, передает немецкое информагентство DPA.

США активно обсуждают вопрос о возобновлении работы посольства в Киеве, сообщил помощник Байдена.

Против командира ВСУ возбуждено уголовное дело после удара по Краматорску, информирует генпрокуратура ДНР.