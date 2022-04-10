Канцлер Австрии планирует посетить Москву 11 апреля

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует посетить Москву 11 апреля. Об этом сообщает ряд австрийских СМИ.

Утверждается, что поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Предстоящий визит Нехаммера уже подтвердили в ведомстве федерального канцлера Австрии. Также о планах провести переговоры австрийского лидера и главы РФ сообщили в Кремле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.