В порту Мариуполя освобождены экипажи двух иностранных судов, сообщает Народная милиция ДНР.

Демонстрации против дискриминации русскоязычных проходят в Ганновере и Франкфурте, передает издание Bild.

Байден не планирует посещать Киев, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.