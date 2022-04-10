Байден пока не планирует поездку в Киев

Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома отметил, в настоящее время президент США "сосредоточен на координации и организации международных усилий по поставке необходимых вооружений Украине". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.