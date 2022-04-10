Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожение украинского БТР точечным ракетным ударом беспилотника. Позиция бронетранспортера ВСУ находилась в плотной промышленной застройке и была обнаружена расчетом БПЛА.

В свою очередь, фрегат черноморского флота выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям на территории Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.