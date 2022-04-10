Явка на президентских выборах во Франции составила 65%

Явка на президентских выборах во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 65%, что на 4,42% меньше, чем в 2017 году.

Голосование во Франции началось 10 апреля. В случае если ни один из 12 кандидатов в президенты страны не получит достаточной поддержки населения для победы по итогам первого раунда голосования, имя того, кто займет Елисейский дворец, станет известно после второго раунда, намеченного на 24 апреля.

Основными кандидатами являются действующий президент Эмманюэль Макрон и глава "Национального объединения" Марин Ле Пен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.