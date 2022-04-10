Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка

резидент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить последствия кризиса на Украине для мирового рынка, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также лидеры затронут ряд вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.