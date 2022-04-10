Войска Украины трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"

ВСУ трижды за 15 минут трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе ракетами РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В общей сложности была выпущена 21 ракета. Калибр мин составил 120 и 152 миллиметра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.