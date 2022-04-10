Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины, который публично призывал к убийству российских военнослужащих.

Также следователи начали собирать доказательства жестокого обращения украинских военных с мирным населением, о котором рассказывают многочисленные очевидцы. Жители Мариуполя сообщают, что ВСУ из танков обстреливали дома с людьми и больницы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.