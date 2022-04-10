В посольстве Франции в Москве проходит голосование на выборах президента. У здания дипмиссии на Якиманке дежурит машина ДПС.

По данным МВД Франции, к 13:00 по московскому времени явка на выборах составила около 25%, что на три процента ниже, чем было в 2017 году. Последним из кандидатов на президентский пост проголосовал Эммануэль Макрон.

Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. Всего претендентов 12. Главная соперница действующего президента – кандидат "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен. Второй тур голосования намечен на 24 апреля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.