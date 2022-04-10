Шольц и Зеленский обсудили переговоры между РФ и Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил кабмин Германии.

Отмечается, что стороны обсудили актуальную обстановку, а также переговорный процесс между Украиной и Россией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.