Грузовикам из РФ и Белоруссии запретили въезд в Евросоюз

Грузовикам из России и Белоруссии запретили въезд в страны Евросоюза. Новые ограничения коснулись даже транзита.

Власти ЕС обязали перевозчиков, чьи машины уже въехали в Европу, покинуть ее до 16 апреля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.