СК расследует преступления украинских военных

Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских военнослужащих с гражданским населением. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В частности, речь идет об обстреле украинскими военными жилых домов из тяжелой техники с близкого расстояния и обстрела больницы в Мариуполе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.