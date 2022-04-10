Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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