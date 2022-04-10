Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских войск с гражданским населением в Авдеевке, Харькове и Краматорске. Отмечается, что украинские военные неоднократно совершали преступления в отношении мирных жителей.

В частности, в Харькове местное население было запугано националистами, которые стреляли по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках еды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.