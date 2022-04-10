Явка на президентских выборах во Франции достигла 25%

Явка на президентских выборах во Франции к часу дня по московскому времени составила более 25%. Это на 3% меньше, чем в 2017-м.

На материковой части страны явка по прогнозам рискует стать одной из самых низких за последние десятилетия. По оценкам одной из служб маркетинговых исследований, на выборы могут не явиться до 30% избирателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.