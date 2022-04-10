Политолог оценил высылку польских дипломатов из России

Российский МИД объявил персонами нон грата 45 сотрудников посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они должны покинуть Россию не позднее 13 апреля. Такова ответная мера на аналогичную депортацию российских дипломатов из Польши.

Политолог Павел Данилов полагает, что попытки западных стран закрыться от России являются истерикой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.