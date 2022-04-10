НАТО планирует усилить присутствие на восточных границах

НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на своих восточных границах в связи с растущей военной активностью России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО находится на пути "фундаментальной трансформации", которая происходит в результате спецоперации РФ на Украине. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.