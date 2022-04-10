Политолог прокомментировал высылку польских дипломатов из РФ

Российский МИД объявил персонами нон грата 45 сотрудников посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они должны покинуть Россию не позднее 13 апреля. Такова ответная мера на аналогичную депортацию российских дипломатов из Польши.

Политолог Алексей Мухин оценил решение российских властей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.