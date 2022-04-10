Участникам специальной военной операции вручили госнаграды

Участникам специальной военной операции вручили государственные награды. Медали бойцам, которые лечатся в "Военном клиническом госпитале" Минобороны России, вручил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Военные, которые отличились, защищая Луганскую и Донецкую народные республики, получили ордена "Мужества" и медали "За отвагу". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.