Российские военные уничтожили штаб нацбатальона "Днепр"

Вооруженные силы РФ уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр" в Днепропетровской области. По данным российских военных, там были размещены иностранные наемники. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, цель была поражена высокоточными ракетами морского базирования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.