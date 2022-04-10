Россия и Украина снова обменялись пленными

Российская и украинская стороны провели новый обмен пленными. Это подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, очередной обмен произошел накануне вечером.

Среди российских пленных четыре сотрудника Росатома, которых удерживали на Украине, и военные. Все они уже в России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.