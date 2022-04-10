Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ российской авиацией

Минобороны показало новые кадры, как работает наша боевая авиация на Украине. Так ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" уничтожили вооружение и военную технику ВСУ.

Экипажи действовали парами. С малых высот они расстреляли колону военной техники и зенитные установки противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.