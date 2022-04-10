Фуры из РФ и Белоруссии больше не пускают на территорию стран Евросоюза

Фуры, зарегистрированные в России и Белоруссии больше не пускают на территорию стран Евросоюза. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Однако транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для российских грузовиков. Сообщили в ведомстве.

Санкции в сфере грузоперевозок вошли в пятый пакет ограничений, которые ввел Евросоюз. Запрет пока не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельхоз продукции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.