В Минобороны предупредили о новых провокациях СБУ

Как сообщили в Минобороны РФ в отношении российских военных возможны новые провокации. Не исключают даже химических атак.

По словам политолога Андрея Кошкина, Киевом готовятся инсценировки, которые не доказательно обвиняют Вооруженные силы РФ. При этом все информационные агентства, коллективного Запада подхватывают и превращают эти инсценировки фейковую атаку против России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.