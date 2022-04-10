Более 10 тонн гумпомощи доставили российские военные в Херсонскую область

Более 10 тонн гуманитарного груза привезли российские военные в поселок Станислав, это в Херсонской области. Кадры оттуда показали в Минобороны. По словам местных жителей, после того, как начались обстрелы со стороны Николаева, у них не работает ни один магазин.

В продуктовых наборах, которые доставили из России – макароны, различные крупы, мука, сахар, рыбные и мясные консервы, сгущенка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.