Российские подразделения активизируют действия на Украине. Как сообщили в Минобороны, за сутки нанесены удары по 150 объектам. Главные цели – топливные и оружейные склады, скопления боевой техники.

На освобожденных территориях работают саперы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.