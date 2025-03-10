Небензя заявил, что РФ и США координируются по сирийскому вопросу

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, РФ и США координируются по сирийскому вопросу.

Тем временем "Северсталь" оборудует Череповецкий металлургический комбинат системами контроля выбросов в атмосферу стоимостью 1 миллиард рублей. Они позволят непрерывно передавать информацию надзорным органам.

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