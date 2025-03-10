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Новости

10 марта, 17:15

Политика

Небензя заявил, что РФ и США координируются по сирийскому вопросу

Небензя заявил, что РФ и США координируются по сирийскому вопросу

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На курском направлении окружены около 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ

В Мадриде прошел митинг против поддержки Украины

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, РФ и США координируются по сирийскому вопросу.

Тем временем "Северсталь" оборудует Череповецкий металлургический комбинат системами контроля выбросов в атмосферу стоимостью 1 миллиард рублей. Они позволят непрерывно передавать информацию надзорным органам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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