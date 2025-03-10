Новости мира: переговоры России и США могут пройти в Саудовской Аравии на этой неделе

Делегации переговорщиков России и США могут встретиться в Саудовской Аравии уже на этой неделе, сообщили американские СМИ. Официально о новом раунде переговоров пока не заявляли. При этом слова президента США Дональда Трампа остаются весьма расплывчатыми. Он сообщил о неких различных переговорах и потенциальном большом прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Ранее помощник американского президента заявил, что на 11 марта в Джидде запланирована встреча с киевскими властями.

В Канаде новым премьер-министром стал экс-глава Центробанка Англии и Канады Марк Карни. На посту он сменил Джастина Трюдо. Премьер набрал почти 86% голосов в партийном голосовании. Он поддержал нынешний курс правительства, а значит конфронтацию с США и помощь Украине.

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