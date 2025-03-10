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10 марта, 11:45

Политика

Новости мира: переговоры России и США могут пройти в Саудовской Аравии на этой неделе

Новости мира: переговоры России и США могут пройти в Саудовской Аравии на этой неделе

ВС РФ в ходе наступления освободили ряд крупных населенных пунктов в Курской области

Путин дал поручение по поддержке неусыновленных детей погибших участников СВО

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Делегации переговорщиков России и США могут встретиться в Саудовской Аравии уже на этой неделе, сообщили американские СМИ. Официально о новом раунде переговоров пока не заявляли. При этом слова президента США Дональда Трампа остаются весьма расплывчатыми. Он сообщил о неких различных переговорах и потенциальном большом прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Ранее помощник американского президента заявил, что на 11 марта в Джидде запланирована встреча с киевскими властями.

В Канаде новым премьер-министром стал экс-глава Центробанка Англии и Канады Марк Карни. На посту он сменил Джастина Трюдо. Премьер набрал почти 86% голосов в партийном голосовании. Он поддержал нынешний курс правительства, а значит конфронтацию с США и помощь Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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