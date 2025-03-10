ВС РФ в ходе наступления освободили ряд крупных населенных пунктов в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" в ходе внезапного наступления освободили ряд крупных сел и поселков в Курской области. Российская армия нанесла поражение сразу нескольким формированиям и бригадам ВСУ. Есть пленные, их количество уточняется.

Это самая крупная военная операция на данном участке с тех пор, как в августе 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область. Вечером 9 марта стало известно о полном освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

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