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10 марта, 14:30

Политика

Новости мира: Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора поднять белый флаг

Новости мира: Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора поднять белый флаг

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Франция готовится создать альянс, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Об этом пишет газета Politico.

Папа Римский Франциск в интервью швейцарскому каналу заявил, что Украине пора поднять белый флаг. И добавил, что тот, кто проигрывает в конфликте, должен найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры.

В ОАЭ в нескольких городах затопило улицы. Из-за непогоды больше десятка авиарейсов, направлявшихся в Дубай, отправили в другие аэропорты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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