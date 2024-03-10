Новости мира: папа римский Франциск заявил, что Украине пора поднять белый флаг

Франция готовится создать альянс, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Об этом пишет газета Politico.

Папа Римский Франциск в интервью швейцарскому каналу заявил, что Украине пора поднять белый флаг. И добавил, что тот, кто проигрывает в конфликте, должен найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры.

В ОАЭ в нескольких городах затопило улицы. Из-за непогоды больше десятка авиарейсов, направлявшихся в Дубай, отправили в другие аэропорты.

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