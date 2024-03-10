Новости мира: папа римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг

Папа римский Франциск заявил, что Украине пора поднять белый флаг. Об этом он говорил в интервью швейцарскому каналу. По мнению епископа, проигрывающие в конфликте должны найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры.

В ОАЭ ливни спровоцировали наводнения. Улицы затопило сразу в нескольких городах. Из-за непогоды больше десятка авиарейсов, направлявшихся в Дубай, перенаправили в другие аэропорты.

Протесты в Тель-Авиве переросли в столкновения с правоохранителями. Активисты бросали дымовые шашки, а также попытались заблокировать движение по центральному шоссе.

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