Запад близок к обсуждению отправки войск союзников в Украину – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. По его словам, лидеры западных стран посылают все более опасное оружие Киеву, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей, хотя раньше это считалось табу.

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