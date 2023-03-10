Политолог прокомментировала удар возмездия Минобороны по объектам на Украине

В Минобороны заявили, что нанесли по объектам на Украине массированный удар возмездия в ответ на теракт в Брянской области. Политолог Каринэ Геворгян объяснила, на что может повлиять такая тактика, выбранная российской стороной.

Ранее также стало известно, что российская армия завершает окружение Артемовска. Эксперт дала прогноз дальнейшего развития ситуации в случае взятия города.

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