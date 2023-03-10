Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия на данный момент не видит никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Производитель чипов "Микрон" работает круглосуточно, чтобы поставлять микросхемы для загранпаспортов. Об этом заявили в компании.

Мужчину, который держал в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили в городском суде.