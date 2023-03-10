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Политика

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Новости часа: ВС РФ сбили украинский Су-27 над территорией ДНР

ВС РФ уничтожили украинский самолет Су-27 и комплекс ПВО С-300 в ДНР

Новости часа: Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации с Украиной

Песков назвал разговор о мирном урегулировании украинского конфликта преждевременным

ВС РФ уничтожили более 50 украинских военных на запорожском направлении

В Кремле прокомментировали запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

Парламент Грузии проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах

ЕС допустил возможность организации патрулей и учений после ЧП на "Северных потоках"

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия на данный момент не видит никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Производитель чипов "Микрон" работает круглосуточно, чтобы поставлять микросхемы для загранпаспортов. Об этом заявили в компании.

Мужчину, который держал в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили в городском суде.

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