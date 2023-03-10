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13:15

Политика

ВС РФ уничтожили более 50 украинских военных на запорожском направлении

ВС РФ уничтожили более 50 украинских военных на запорожском направлении

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Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" уничтожила более 50 украинских военных за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях. Также стало известно, что Киев потерял около 160 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Еще появились данные об общем количестве сбитых украинских самолетов. ВС РФ уничтожили 400 самолетов противника с начала СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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