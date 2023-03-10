Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Политика

ЕС допустил возможность организации патрулей и учений после ЧП на "Северных потоках"

ЕС допустил возможность организации патрулей и учений после ЧП на "Северных потоках"

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Протестующие снова собрались у входа в парламент в Тбилиси

Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

Россия опубликует переписку с Данией, Швецией и ФРГ по "Северным потокам" – Полянский

Минобороны РФ показало работу зенитных установок "Тор-М2У" в зоне СВО

Посол России в США назвал позором присуждение участнице "Азова" награды в Белом доме

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

Новости часа: всех задержанных участников протеста у парламента в Тбилиси отпустили

ЕС из-за "Северных потоков" может организовать спецпатрули для защиты морской инфраструктуры. Об этом заявили западные СМИ.

Кроме того, в скором времени могут опубликовать деловую переписку России с Германией, Данией и Швецией по поводу взрывов на газопроводах. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН. Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил, что Москве до сих пор отказывают в доступе к расследованию. Поэтому приняли решение распространить переписку среди членов Совбеза ООН.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика