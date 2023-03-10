ЕС допустил возможность организации патрулей и учений после ЧП на "Северных потоках"

ЕС из-за "Северных потоков" может организовать спецпатрули для защиты морской инфраструктуры. Об этом заявили западные СМИ.

Кроме того, в скором времени могут опубликовать деловую переписку России с Германией, Данией и Швецией по поводу взрывов на газопроводах. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН. Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил, что Москве до сих пор отказывают в доступе к расследованию. Поэтому приняли решение распространить переписку среди членов Совбеза ООН.

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