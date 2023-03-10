Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

Протестующие снова собрались у входа в парламент в Тбилиси

Протестующие снова собрались у входа в парламент в Тбилиси

Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

Россия опубликует переписку с Данией, Швецией и ФРГ по "Северным потокам" – Полянский

Минобороны РФ показало работу зенитных установок "Тор-М2У" в зоне СВО

Посол России в США назвал позором присуждение участнице "Азова" награды в Белом доме

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

Новости часа: всех задержанных участников протеста у парламента в Тбилиси отпустили

Захарова заявила, что ЕС игнорирует данные расследования терактов на "Северных потоках"

Новости часа: россиянам рекомендовали воздерживаться от поездок в Грузию

Протестующие в Грузии снова собираются у входа в парламент. Там в пятницу, 10 марта, официально планируют отозвать законопроект об иноагентах.

Накануне с трибуны возле парламента звучали призывы к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов в Грузии. Тем не менее митинг завершился мирно, в отличие от двух предыдущих дней, когда полиция задержала более 130 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика