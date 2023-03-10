Протестующие снова собрались у входа в парламент в Тбилиси

Протестующие в Грузии снова собираются у входа в парламент. Там в пятницу, 10 марта, официально планируют отозвать законопроект об иноагентах.

Накануне с трибуны возле парламента звучали призывы к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов в Грузии. Тем не менее митинг завершился мирно, в отличие от двух предыдущих дней, когда полиция задержала более 130 человек.

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