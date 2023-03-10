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Политика

Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ

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Наступление ВСУ в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии. Об этом заявили в администрации региона. Это может стать концом Киевского режима, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он добавил, что власти региона с середины февраля начали фиксировать возведение укрепрайонов и формирование войск Украины около своих границ. Кроме того, число человек в группировке выросло до 40 тысяч бойцов. Рогов утверждает, что Киев планирует выйти к Азовскому морю и разорвать сухопутный коридор в сторону Крыма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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