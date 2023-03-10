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Политика

Россия опубликует переписку с Данией, Швецией и ФРГ по "Северным потокам" – Полянский

Россия опубликует переписку с Данией, Швецией и ФРГ по "Северным потокам" – Полянский

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Деловая переписка России с Германией, Данией и Швецией по расследованию о диверсиях на "Северных потоках" потеряет конфиденциальность. О планах опубликовать документы сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил, что Москве отказывают в доступе к информации о ходе расследования, а также не допускают участия РФ в нем. В связи с этим принято решение распространить переписку среди членов Совета безопасности ООН.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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