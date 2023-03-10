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Политика

Минобороны РФ показало работу зенитных установок "Тор-М2У" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу зенитных установок "Тор-М2У" в зоне СВО

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За сутки российская ПВО перехватила шесть реактивных снарядов и уничтожила пять беспилотников. Cтратегически важные объекты находятся под защитой зенитных установок "Тор-М2У".

Мобильный комплекс может развернуться на местности за несколько минут. Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов и на расстояние более 30 километров. А станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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