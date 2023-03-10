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Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

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Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Китайский парламент проголосовал единогласно.

Переизбрание Си Цзиньпина, которому в июне исполнится 70 лет, стало возможным после внесения поправок в Конституцию Китая в 2018 году. Теперь глава государства может занимать свой пост неограниченное число раз. В октябре 2022 года китайский лидер также был переизбран на третий срок генеральным секретарем Коммунистической партии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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