ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам в нескольких областях Украины. Это ключевые элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

Продолжились действия и на линии боевого соприкосновения. У города Часов Яр поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а у поселка Воздвиженка в ДНР уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

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