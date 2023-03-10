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Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

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Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам в нескольких областях Украины. Это ключевые элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

Продолжились действия и на линии боевого соприкосновения. У города Часов Яр поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а у поселка Воздвиженка в ДНР уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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