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10 марта 2022, 18:45

политика

Эксперт рассказал об итогах переговоров дипломатического саммита в Анталье

Эксперт рассказал об итогах переговоров дипломатического саммита в Анталье

Газотранспортная система Украины загружена на 100% – Путин

Украинские батальоны намеренно поставили под угрозу ЧАЭС – МИД РФ

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США не преуспеют в попытках заставить страны играть друг против друга – Лавров

Лавров заявил, что инициатива РФ по открытию гуманитарных коридоров на Украине актуальна

Эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. Об этом заявил Сергей Лавров.

Директор исследовательского центра "Ближний Восток – Кавказ" международного института новейших государств Станислав Тарасов рассказал, можно ли положительно оценивать факт того, что общение российского главы МИД РФ и его украинского коллеги состоялось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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