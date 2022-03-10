10 марта 2022, 18:45политика
Эксперт рассказал об итогах переговоров дипломатического саммита в Анталье
Эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. Об этом заявил Сергей Лавров.
Директор исследовательского центра "Ближний Восток – Кавказ" международного института новейших государств Станислав Тарасов рассказал, можно ли положительно оценивать факт того, что общение российского главы МИД РФ и его украинского коллеги состоялось.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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