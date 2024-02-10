Новости мира: экс-президент США прокомментировал состояние Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден может не осознавать, что еще жив. Так Трамп прокомментировал решение спецпрокурора, который расследовал ненадлежащее хранение секретных документов Байденом.

О Джо Байдене также высказался миллиардер Илон Маск. Он прокомментировал слова президента США о военной помощи Украине. Маск призвал завершить конфликт с Россией и подчеркнул, что это нужно было сделать еще год назад.

К забастовкам фермеров в Европе присоединились жители Польши. По всей стране прошли более 300 демонстраций, бастующие перекрывают дороги и КПП на границе с Украиной. Фермеры требуют ограничить импорт украинского зерна и отправить в отставку комиссара Евросоюза по сельскому хозяйству. Акции протеста фермеров также проходят во Франции, Испании, Италии, Греции, Бельгии, Венгрии и других странах ЕС.

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