10 февраля, 22:45Политика
В Германии потребовали от Шольца переговоров по Украине
Больше 30 тысяч человек потребовали от канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать переговоры по Украине. Соответствующую петицию опубликовали 10 февраля.
Ее подписали известные немецкие политики, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки. Они требуют перестать поставлять оружие Киеву.
Тем временем российская ПВО за сутки сбила 12 украинских беспилотников и 14 снарядов HIMARS. В Запорожской области ВС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8. Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.