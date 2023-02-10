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10 февраля, 22:45

Политика

В Германии потребовали от Шольца переговоров по Украине

В Германии потребовали от Шольца переговоров по Украине

Новости часа: спасатели РФ доставили 70 тонн гумпомощи в Сирию

Новости часа: МЧС РФ доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Новости часа: власти Турции оплатят аренду жилья пострадавшим из-за землетрясений на год

Новости часа: ВКС и ПВО РФ уничтожили 12 украинских беспилотников и вертолет Ми-8

Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников и 14 снарядов HIMARS в течение 9 февраля

Новости часа: Берлин не рассматривает вопрос поставок боевых самолетов Киеву

Новости часа: Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Больше 30 тысяч человек потребовали от канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать переговоры по Украине. Соответствующую петицию опубликовали 10 февраля.

Ее подписали известные немецкие политики, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки. Они требуют перестать поставлять оружие Киеву.

Тем временем российская ПВО за сутки сбила 12 украинских беспилотников и 14 снарядов HIMARS. В Запорожской области ВС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8. Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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