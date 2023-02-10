Новости часа: ВКС и ПВО РФ уничтожили 12 украинских беспилотников и вертолет Ми-8

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские ВКС и ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников и вертолет Ми-8. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график после задержки из-за человека на путях. Об этом сообщил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за снегопада объявлен в Москве с вечера субботы, 11 февраля, до утра воскресенья, 12 февраля. О погоде на выходные рассказал Гидрометцентр.