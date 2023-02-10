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Политика

Новости часа: ВКС и ПВО РФ уничтожили 12 украинских беспилотников и вертолет Ми-8

Новости часа: ВКС и ПВО РФ уничтожили 12 украинских беспилотников и вертолет Ми-8

Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников и 14 снарядов HIMARS в течение 9 февраля

Новости часа: Берлин не рассматривает вопрос поставок боевых самолетов Киеву

Новости часа: Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Опубликованы кадры работы пятой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса в зоне СВО

Захарова назвала Украину и Запад "могильщиками" Минских соглашений

Минобороны РФ показало работу самолетов Су-35С в зоне СВО

В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские ВКС и ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников и вертолет Ми-8. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график после задержки из-за человека на путях. Об этом сообщил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за снегопада объявлен в Москве с вечера субботы, 11 февраля, до утра воскресенья, 12 февраля. О погоде на выходные рассказал Гидрометцентр.

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