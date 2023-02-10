Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников и 14 снарядов HIMARS в течение 9 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Стало известно, что военные РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, а также до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей на донецком направлении. Также уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР.

Российские военные остановили продвижение ВСУ в Херсонской области, у левого берега Днепра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.