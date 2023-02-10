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Политика

Минобороны РФ показало работу расчетов минометов "Василек" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу расчетов минометов "Василек" в зоне СВО

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Российские расчеты минометов "Василек" поддержали атаку пехотинцев. На кадрах видно, как работают мотострелки группировки "Отважные". По отрядам ВСУ они бьют темповым огнем, выпуская сразу по четыре мины.

Один расчет минометов "Василек" может держать под огнем участок в 600 метров, поэтому для противника это приоритетная цель. Чтобы быстро менять позиции, миномет установлен на базе многофункционального тягача.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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