Военные эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков". Они сообщили о данных с сервиса Flightradar24.

Якобы 26 сентября в районе взрыва в Балтийском море находился американский самолет-разведчик P-8A Poseidon для фиксирования последствий разрушения газопроводов. Утверждается, что он также проверял, нет ли кораблей и подлодок, которые могли быть свидетелями теракта.

О взрывах на "Северных потоках" снова заговорили после статьи американского журналиста Сеймура Херша. Он утверждает, что водолазы ВМС США летом 2022 года установили под газопроводы взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

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